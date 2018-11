Gilets jaunes: pourquoi la Flandre est-elle épargnée ?

Le mouvement des gilets jaunes se poursuit depuis plusieurs jours en Belgique. Les manifestants mènent ainsi une action de protestation contre l'augmentation du prix des carburants. Inspirés par l'initiative citoyenne du même nom prévue en France, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans plusieurs localités en Wallonie.

Une question se pose alors: pourquoi le mouvement des gilets jaunes ne touche-t-il pas la Flandre ? Les Wallons souffrent-ils davantage du prix des carburants que les Flamands? Le VAB, l'association des automobilistes flamands, avance plusieurs explications.





Plus de voitures de société en Flandre



"En Flandre, les salaires sont souvent plus élevés qu’en Wallonie. Les gens qui, au sud du pays, ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, vont plus ressentir la hausse du carburant et surtout du diesel. Il y a aussi beaucoup de voitures de société avec des cartes essences payées par les employeurs. Donc ces gens-là ne ressentent pas la hausse des prix des carburants", indique Juni Jones, porte-parole du VAB.

Selon elle, le fait que les Wallons résident loin de leur lieu de travail explique notamment cette différence de mobilisation. "Le vélo n’est pas utilisé comme moyen de transport pour aller au travail en Wallonie tandis qu’en Flandre, on voit que le vélo électrique est en hausse", précise la porte-parole.