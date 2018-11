Gilets jaunes: voici où il y a encore des actions

Des actions des gilets jaunes sont en cours ce mardi. Voici le résumé.



Les manifestants qui bloquaient mardi la circulation à Liège se sont finalement dispersés après l'intervention de la police de la zone, a indiqué en fin d'après-midi la police liégeoise. Après s'être rendus mardi devant l'Hôtel de Ville de Liège, une vingtaine de gilets jaunes se sont rendus en Outremeuse où ils ont momentanément bloqué la circulation depuis le rond-point de la rue de la Cité. Les services de la police liégeoise se sont rendus sur les lieux et ils ont réussi à disperser les manifestants aux alentours de 16h00. A 16h30, la situation s'est donc rétablie sans qu'aucun incident ne se produise. Les forces de l'ordre sont quant à elles restées sur place pour éviter une autre action en pleine heure de pointe.



N547 au rond-point de Saint-Ghislain.



Croisement des N51 et N549 (Station Texaco) à Boussu: une dizaine de gilets jaunes empêchent le ravitaillement de la station.



N6 à Quévy (Poste frontière de Bettignies): une cinquantaine de gilets jaunes. Barrages filtrants pour les voitures et bloquants pour les camions.



La Louvière sur la Place communale: une dizaine de gilets jaunes.



Courcelles (zoning): un barrage filtrant.



Châtelineau rue Trieu Kaisin (Cora): une quinzaine de gilets jaunes.