Gino prend son vélo, même en automne: "Tout le monde doit vivre ensemble"

Gino est depuis l’enfance passionné de vélo. Donc même si ce jeudi, le temps est loin d’être clément, il a quand même enfourché un VTT robuste pour affronter le vent et la pluie. Mais dans la circulation il doit se rendre à l’évidence: le trajet est plus dangereux qu’habituellement.

Il est pourtant parfaitement équipé, de la surchaussure aux lunettes pour protéger de la pluie. Direction le point vélo situé à la gare de Charleroi, l’endroit idéal pour la réparation, l’entretien et la location de deux roues. Bryan et Axel mettent de l’huile dans les rouages, et vendent des produits pour améliorer la sécurité (principalement pour augmenter la visibilité du cycliste).

Partager la route et réduire les risques même par mauvais temps, voilà probablement l’un des défis de la mobilité douce. "Tout le monde doit vivre ensemble, on y arrivera peut-être".