Giuseppe condamné à payer 1 million € pour … un visa oublié sur son diplôme: "On m’anéantit"

Un infirmier habitant à Grâce-Hollogne en périphérie liégeoise est sur le point de tout perdre. La justice estime qu’il a pratiqué son métier illégalement pendant 5 ans et il doit rembourser plus d’un million d’euros notamment aux mutuelles. La raison : il avait oublié de faire apposer un visa sur son diplôme, une simple formalité administrative qu’apparemment bien d’autres infirmier ou infirmières en Belgique oublient également. Aujourd’hui, il ne sait plus vers qui se tourner.

En 2008, Giuseppe Marcello obtient son diplôme d’infirmier. Il se lance comme indépendant. Il soigne à leur domicile des personnes âgées en fin de vie ou des tétraplégiques. Des soins lourds pour lesquels la force physique est un atout. Il fait de longues journées, travaille 7 jours sur 7 sans quasiment prendre de vacances.

D'abord soupçonné de prestations fictives

Dans un premier temps, ce sont les montants mensuels très élevés que l’Inami lui verse qui provoquent l’ouverture d’une enquête. Il est suspecté de facturer des prestations fictives. Mais "des contrôles ont été effectués chez des patients par des inspectrices de l’Inami et rien n’a été signalé, tout était en ordre et les soins ont été prestés", détaille-t-il.

Une démarche administrative méconnue

Mais l’enquête de Inami trouve quand même une faille : un visa que les prestataires de soins doivent faire apposer au dos de leur diplôme par le SPF Santé public dans l’année qui suit l’obtention de celui-ci. Pour son avocat, la justification est mince. "Une grande majorité des étudiants qui sortent des études avec leur diplôme d’infirmier ne le savent pas. On n’attire pas suffisamment leur attention sur cette exigence légale. Et en grattant un petit peu, vous vous rendez compte qu’en Belgique il y a encore tout un tas d’infirmiers qui exercent sans avoir fait viser leur brevet", explique Me Gilles Rigotti.

Les saisies sur salaire ont commencé

En justice, après un premier acquittement, Giuseppe est condamné pour pratique illégale de l’art infirmier, faux et escroquerie. Il doit rembourser 5 années de prestations plus les intérêts. Soit 1 151 506,22€. Les saisies sur salaire ont commencé et la famille vient de basculer en mode survie. Aujourd’hui, Giuseppe travaille non plus en tant qu’indépendant mais en CDI dans une maison de repos. "Un de mes meilleurs infirmiers", confie d’ailleurs la directrice par téléphone.

Leur maison devra être vendue

Mais avec le salaire cumulé de la famille, impossible de rembourser une telle somme. "Avec mon épouse et moi, et les allocations comprises, on était à 3850€ nets par mois. Et ici on se retrouve à 1800€, 1900€ maximum et la perte de la maison d’ici quelques années", explique Giuseppe.

Monsieur tout le monde

Lui comme son avocat ne comprennent pas la disproportion entre la faute, un oubli administratif qui n’enlève en rien l’obtention de son diplôme, et la peine. "C’est un cataclysme dans une vie. C’est monsieur Tout-le-monde Monsieur Marcello. Il a oublié d’aller faire une démarche administrative dont il n’avait pas mesuré l’importance. C’est révoltant et c’est très difficile à comprendre vu la disproportion énorme qu’il y a entre l’oubli d’aller faire signer un document et les montants en jeu", plaide Me Rigotti. "D’une part on nous applaudit à 20h pour remercier le travail qu’on donne, d’autre part on m’anéantit pour une signature et un visa sur un diplôme. Je n’arrive pas à rejoindre les deux", réagit Giuseppe, dépité.

Les mutuelles inflexibles

Dans ce dossier, l’Inami renvoie vers les mutuelles, qui renvoient vers leur avocat, qui nous précise par téléphone que leurs clients sont motivés par le respect des règles.

Giuseppe a écrit au Roi, à des ministres, des députés, sans réponse jusqu’ici.