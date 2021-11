Google va investir 500 millions d'euros pour agrandir son data center de Saint-Ghislain, et a acheté un terrain près de Charleroi

Faisant suite aux articles parus dans la presse belge ce mardi matin, Google a finalement communiqué au sujet de ses futurs investissements en Wallonie. Et notre région semble plaire au géant du numérique: 500 millions vont être investis pour agrandir l'actuel data center de Saint-Ghislain (Mons), tandis que 200 millions d'euros supplémentaires devraient être investis plus tard dans un terrain acquis près de Charleroi. Ce qui porterait l'investissement total de Google en Belgique à 3 milliard depuis 2007.

Saint-Ghislain, essentiel pour les activités européennes de Google

"Le site de Saint-Ghislain constitue un maillon important de l'infrastructure européenne de Google, ce qui lui permet d’assurer le bon fonctionnement de ses produits et services à travers le monde. Le site emploie actuellement environ 400 personnes à temps plein et sous-traitants, qu'il s'agisse de techniciens en informatique, d'ingénieurs électriciens et mécaniciens, ou encore de personnel de sécurité, de restauration ou de gestion des installations. Ce chiffre n'inclut pas les ouvriers du bâtiment qui construisent de nouveaux centres de données ou modernisent les installations existantes", explique Google dans un communiqué.

51,8 hectares à Farciennes

Google a également annoncé aujourd'hui l'achat d'un terrain de 51,8 hectares à Farciennes/Aiseau Presles, près de Charleroi. Il s'agit uniquement d'un terrain pour l'instant, c'est une option supplémentaire "pour continuer à étendre la présence de son centre de données en Europe si les activités l'exigent". Le site appartenait à IGRETEC, l'intercommunale de développement économique, qui s'associera à Google pour mettre en place une infrastructure de base, "si l'entreprise décide d'aller de l'avant. Toutefois, aucune construction n’est prévue pour le moment", précise Google.

"Nous sommes fiers et heureux d'avoir été choisi comme emplacement préféré de Google. L’implantation potentielle de Google sur une ancienne friche est un message fort et symbolique : hier l’industrie minière, aujourd’hui une perspective d’avenir via le numérique. L’investissement impacterait positivement l’attractivité de l’Ecopole et la possible création d’emplois pérennes est un enjeu fondamental du développement économique. De plus, la présence de Google permettrait de renforcer l’écosystème digital du territoire en attirant, à l’Ecopole et ailleurs, des entreprises innovantes à haute valeur technologique. Une perspective positive pour la région!", explique Nathalie Czerniatynski, directrice du développement économique, immobilier et territorial à IGRETEC.