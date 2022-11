GP ISU de patinage artistique - Loena Hendrickx est satisfaite après le programme court

(Belga) Loena Hendrickx était enthousiaste après son programme court sans faille au Grand Prix de Finlande vendredi à Espoo. La Campinoise de 24 ans, vice-championne du monde en titre, a obtenu 74.88 points à l'issue de son programme patiné sur les musiques de "Si Mama" de Inna et "Mi Gente" de J Balvin, Willy William & Beyonce. Elle devance les Japonaises Mai Mihara (73.58), lauréate de la 4e manche à Sheffield le 13 novembre, et Mana Kawabe (67.03).

Loena Hendrickx avait été malade pendant quelques jours les jours précédant le Grand Prix. Ces quelques jours de récupération n'ont pas impacté sa performance vendredi. "Le patinage artistique est une discipline exigeante. Je dois toujours donner le meilleur de moi-même. Avant une compétition, du repos imposé peut parfois aussi être un avantage", a déclaré la Campinoise après le porgramme court. "Lorsque je m'entraîne, j'ai besoin d'avoir à mes côtés, mon frère et entraîneur Jorik ainsi que mon chorégraphe Adam Solya. Leurs présences sont indispensables pour mes performances". Au Grand Prix de France, qu'elle a remporté le 4 novembre dernier, Loena Hendrickx avait apporté quelques modifications à son programme libre. Après les résultats obtenus aux championnats du Japon, où elle a terminé deuxième derrière la championne du monde Kaori Sakamoto, et au Nebelhorn Trophy qu'elle a remporté, mais où elle a terminé deuxième dans le programme libre, Hendrickx et son entourage n'étaient pas encore totalement convaincus. La victoire à Angers permettrait à Hendrickx d'améliorer son record national (programme libre : 145,35) et d'oublier ses quelques failles des compétitions passées. Le programme libre se déroulera samedi en début d'après-midi. (Belga)