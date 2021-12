Pour un Belge sur trois, 2022 s'annonce pire que 2021: que peut-on espérer pour l'avenir ?

Les Belges ne sont pas vraiment optimistes pour l’année à venir. Pour un Belge sur trois, 2022 s’annonce pire que 2021. Et près de la moitié des Belges constate que leur pouvoir d’achat a diminué. C’est ce qui ressort du Grand Baromètre RTL info Ipsos Le Soir.

Pendant l’année écoulée, le pouvoir d’achat a diminué selon 46% des Belges et même pour 59% des Wallons. C'est l'un des résultats de ce sondage mené en ligne auprès de plus de 2.400 personnes entre le 1er et le 8 décembre.

Les factures du quotidien ont bondi pour cette fin 2021

Ce sentiment s’appuie sur une réalité. Cette année a été marquée par de nombreuses hausses des prix. Gaz, électricité, matériaux de construction, loyers ou encore le poisson et les fruits de mer: les factures du quotidien ont bondi pour cette fin 2021. Et vous l’avez certainement constaté à la pompe, les prix des carburants ont explosé.

2021 aura été l’année de tous les records, en raison de la crise sanitaire. "Il faut comparer 2019 à 2021. 2020 était vraiment une année exceptionnellement basse et donc il y a moyen de relativiser l’augmentation que l’on a eue en 2021 si on regarde les chiffres de 2019", souligne Olivier Neirynck, porte-parole de la fédération des négociants en combustibles et carburants.

On est toujours dans cette phase d’incertitude de reprise économique

Cette hausse des prix se poursuit aujourd’hui. "On est toujours dans cette phase d’incertitude de reprise économique ou pas. Les marchés boursiers et pétroliers ne savent plus très bien à quel saint se vouer pour voir l’évolution", explique le porte-parole.

Ces prix impactent toute l’économie, aussi bien les citoyens que les entreprises. "L’alimentation, les produits finis, les voitures,… ", énumère Olivier Neirynck.

Alors comment aborder 2022 ? Doit-on craindre de nouveaux records ? La réponse est optimiste. "Non, dès que la reprise économique sera enclenchée et que la crise du Covid sera derrière nous, on retrouvera un niveau de vie normal et un niveau de prix normal", assure-t-il.

Pensez-vous que 2022 s’annonce meilleure que 2021 ?

Au-delà d’un portefeuille plus léger, cette année 2021 aura également été marquée par des événements pas vraiment réjouissants, en particulier la crise sanitaire et les inondations.

Alors pensez-vous que 2022 s’annonce meilleure que 2021 ? C’est l’autre question de notre sondage. D’après les résultats, vous êtes plutôt pessimistes quant à l’avenir. Pour seulement 23% des Belges, 2022 s’annonce meilleure.

Malgré cette morosité, les espoirs sont présents. Quand on vous demande ce que vous souhaitez dans les rues de Liège, certains révèlent pouvoir voyager en dehors de l’Europe, d’autres rêvent de voir la fin de la pandémie ou encore de profiter d’une météo plus clémente. "Du bonheur et la santé pour toute la famille, c’est le plus important", espère une mère de famille. "Plus de masques dans les écoles", souhaite également une jeune fille.