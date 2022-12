Grand Baromètre: dépenserez-vous autant qu'avant pour les cadeaux de fin d'année? Il y a des différences de genre et de régions

Plusieurs fois par an, le Grand Baromètre RTL INFO-Ipsos-Le Soir prend le pouls de la population belge. Non seulement sur les questions politiques et électorales, mais aussi sur des sujets de société. A la fin novembre, le sondage a notamment interrogé un panel représentatif de 2.604 personnes sur leur budget pour les cadeaux de fin d'année.

La hausse des factures d'énergie semble bien impacter les résultats:

47% des personnes interrogées dépenseront le même budget que l'année dernière,

44% dépenseront moins,

3% dépenseront plus.

Différences de genre

Notez que si l’on ventile les résultats par genre, on constate que les femmes comptent dépenser nettement moins que le hommes. Ils sont 51% à vouloir dépenser la même chose contre 43% chez les femmes. Les hommes sont 39% à annoncer dépenser moins, alors qu'elles sont 49% chez les femmes.

Différences régionales

Enfin, toutes les régions du pays ne vont pas consommer de la même manière pour ces fêtes de fin d’année. C’est en Flandre, sans surprise, que l’on changera le moins ses habitudes d’achat. 51% contre seulement 36% à Bruxelles.

D'après ces résultats dans la catégorie "je dépenserai moins", ce sont les Wallons et les Bruxellois qui feront le plus attention à leur argent pour les cadeaux de Noël.

Informations sur le sondage