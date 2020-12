Grand Baromètre: la majorité des Belges déclare qu'elle fêtera Noël sans inviter personne

Notre sondage RTL INFO - Le Soir montre qu'une majorité de Belges soutient les mesures de confinement. Elle affirme qu'elle respectera les règles sociales pendant les fêtes.

Pour le Grand Baromètre RTL INFO - Le Soir, sondage réalisé par l'institut de sondage Ipsos auprès de 2535 Belges représentatifs de la population, une large majorité des Belges (78%) assure qu'elle respectera les règles de contacts sociaux (bulle de contact d’une personne par foyer, deux pour les isolés) durant les fêtes de fin d’année. La proportion est assez similaire dans les trois régions (80% de Flamands, 74% de Wallons).

Une majorité de Belges (60%) déclare qu'elle n'invitera personne pour Noël et célébrera cette fête avec les seules personnes qui vivent sous son toit. C’est deux fois plus que d’habitude (59% contre 27% d’ordinaire).

Questionnant les personnes sur le couvre-feu et les voyages à l'étranger, notre sondage montre que le citoyen belge est plutôt aligner avec le confinement strict du gouvernement:

- Couvre feu

Une majorité se prononce contre l’idée de lever le couvre-feu pour les fêtes, surtout parmi les Flamands et Bruxellois. Le Wallon est plus partagé.

- Voyage à l'étranger

Actuellement, il faudra se mettre en quarantaine et se soumettre à un test si on revient d'une zone rouge. Mais 8 citoyens interrogés sur dix pensent qu'on devrait carrément interdire les voyages à l’étranger pendant les fêtes. Seuls les Bruxellois sont un peu moins catégoriques (60%) sur cette question.

Et si les Belges sont aussi prudents pour Noël et Nouvel An, c’est peut-être parce qu’une grande majorité (70%) est convaincue que ces fêtes vont provoquer une troisième vague d’épidémie.

Un 2e confinement plus mal vécu que le 1er ?



Un bon tiers des Belges (38%) vivent moins bien ce second confinement par rapport à celui de mars. Un Belge sur deux le vit de la même façon (53%).

Alexander De Croo fait-il mieux que Sophie Wilmès ?



D’un point de vue politique, tous les Belges ne jugent pas l’action du gouvernement dans cette épidémie de la même façon : les Flamands en grande majorité (62%) jugent que l’équipe de Croo s’en sort mieux que le gouvernement Wilmès. Là où la réponse qui revient le plus souvent, chez les Wallons et les Bruxellois, c’est que l’action de Croo et de Wilmès est égale.

Le sondage a été réalisé 2 au 8 décembre via internet auprès de 2535 répondants (533 à Bruxelles, 995 en Wallonie et 1007 en Flandre) qui constituent un échantillon représentatif des Belges de 18 ans et plus. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est d’environ 3,1% en Wallonie et en Flandre, 4,2% à Bruxelles.