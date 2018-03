Attentats du 22 mars, deux ans après: les Belges sont-ils toujours angoissés à l'idée de se rendre dans des lieux publics?

Deux ans après les attentats du 22 mars 2016, le Grand Baromètre RTL - Ipsos - Le Soir a sondé l'état d'esprit dans lequel se trouvent les Belges aujourd'hui. Se sentent-ils plus en sécurité? Ont-ils aussi peur qu'au lendemain des attentats de prendre le métro ou l'avion?





Prendre les transports publics restent-ils source d'angoisses?



Une partie des Belges continue à éprouver une certaine appréhension lorsqu'ils prennent le métro (34%). Vient ensuite le fait de se rendre dans des lieux publics (31%), de prendre l’avion (28%) et enfin de prendre le tram ou le bus (25%) puis le train (24%).

Il existe peu de différences entre les habitants de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles. L’écart le plus important concerne ce qui semble être la plus grande angoisse des Belges, le métro. 36% des Flamands ont peur de prendre le métro depuis les attentats de 2016, contre 30% des Wallons et 33% des Bruxellois.

Cette proportion est en légère baisse par rapport à mai 2016: 36% en avaient peur en 2016, contre 34% aujourd’hui. Même constat à l’idée de prendre l’avion. 32% en avaient peur il y a 2 ans, contre 28 % aujourd’hui.

Ces chiffres constituent une moyenne. A Bruxelles, quel que soit le lieu public, les habitants ont moins peur. La plus grande différence s’observe pour la peur de prendre le métro. Ils étaient 44% en 2016 contre 33% aujourd’hui. En Wallonie et en Flandre, ces chiffres n’ont que peu évolué en 2 ans. Pas de changement en Flandre (36% ont peur) et 2% de plus en Wallonie (30% ont peur de prendre le métro en 2018 contre 32% en 2016).





Est-ce que les Belges se sentent en sécurité à Bruxelles ?

Bonne nouvelle, le chiffre du "Oui, je me sens en sécurité à Bruxelles", ne fait qu’augmenter. Les Belges sont 56% à se sentir en sécurité dans notre capitale en mars 2016 et plus de 69% aujourd’hui.

Malgré tout, 31% se sentent encore en insécurité à Bruxelles aujourd’hui.





Les Belges évitent-ils de se rendre à Bruxelles ?

Les Belges évitent-ils de se rendre à Bruxelles depuis les attentats du 22 mars 2016? Que ce soit en Flandre ou en Wallonie, ce chiffre est pratiquement le même (20% et 21%). Une personne sur 5 habitant hors de Bruxelles évite donc les déplacements vers la capitale depuis les attentats. Ce chiffre est élevé, mais il a diminué. 1 belge sur 4 évitait de se rendre à Bruxelles au lendemain des attentats.

Cette vague de 2496 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 983 en Wallonie, 965 en Flandre et 548 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, a été réalisée du 27 février au 6 mars 2018. Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie, +-3,2 en Flandre et de +-4,2 à Bruxelles.