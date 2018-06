Grand Baromètre: une majorité de Belges pensent qu'ils devraient arrêter de travailler à 61 ans

Les Belges estiment en moyenne qu’ils ne seront pas en état de travailler après 61 ans, indique notre sondage politique Le Grand Baromètre RTL info - Ipsos - Le Soir. Même s’ils sont prêts à travailler jusque 62 ans, dans tous les cas, deux Belges sur trois restent opposés à la décision du gouvernement Michel, de porter à 67 ans l’âge légal de la retraite. Ils évaluent le montant d’une pension décente à 1.600 euros par mois.

Le sondage concerne 2532 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1000 en Wallonie, 1000 en Flandre et 532 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, a été réalisée du 29 mai au 6 juin 2018.Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,3 à Bruxelles.