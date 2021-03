Grand baromètre: voici ce qui vous agace le plus dans le non-respect des règles sanitaires

Les mesures de précautions sanitaires ne sont pas toujours bien respectées. Non-port du masque, Voyages à l’étranger pour des raisons non-essentielles ou encore rassemblements en public... Ces comportements observés ces derniers jours ont le don d’agacer les Belges. Voici les résultats de notre grand baromètre.



Nous vous avons posé la question suivante: qu’est-ce qui vous agace le plus dans le non-respect des règles sanitaires ?



Chez nous, les gens qui ne portent pas ou portent mal le masque, énerve plus d’un Belge sur 4.



"Des fois, les gens ne l'ont pas et on oublie qu'on est obligé de le porter", confie une personne interrogée dans les rues de Liège. "Ceux qui le font exprès, je pense que ce n'est pas normal de faire ça", pense une jeune fille. "J'ai plus tendance à remettre en cause la question de mettre le masque dans la rue, dans des espaces ventilés, j'ai l'impression que parfois, c'est un peu exagéré", estime un jeune homme.



En Wallonie, les rassemblements de masse dans des lieux publics arrivent en tête. Le non-port du masque est en seconde position tandis que les voyages réalisés pour des raisons non-essentielles arrivent en troisième position.







L’exemple des jeunes liégeois rassemblés au parc de la Boverie a marqué les esprits.



"Je comprends que ça puisse agacer les gens comme par exemple les patrons de restaurants, car eux doivent être fermés et voient que des rassemblements sont 'autorisés'", répond un jeune homme. "Il y a des vieux qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des jeunes pour qui c'est aussi un besoin mental de pouvoir se rassembler", confie un autre passant.







Partir à l’étranger pour des raisons non-essentielles, revoir de la famille et ne pas respecter sa quarantaine a aussi le don d’énerver près d’un Belge sur 5 (18%).



"Je ne vais pas citer qui, mais c'était vraiment quelqu'un de très proche qui est parti le jour des interdictions de voyages non-essentiels sans aucune question à l'aéroport", dit une femme. "Si ça peut permettre à certaines personnes de souffler et de se reprendre en main, pour moi ça peut être positif", estime un autre homme.







Bien sûr, les réponses varient selon les secteurs d’activité et les tranches d’âges, certains s’énervent aussi contre le non-respect du télétravail, des gens qui toussent en public ou ceux qui font leurs courses à deux.