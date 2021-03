Grand Baromètre: voici l'avis des Belges sur certaines questions importantes soulevées par la crise Covid

Notre sondage politique Le Grand Baromètre RTL INFO - Le Soir réalisé par Ipsos a questionné un échantillon représentatif de la population belge sur certains éléments qui font régulièrement débat dans notre société plongée en pleine crise Covid depuis un an.

Pour ou contre le passeport vaccinal ?

POUR

62% Flamands

45% Bruxellois

39% Wallons

Faut-il rendre le vaccin obligatoire ?

OUI

50% Flamands

38% Bruxellois

36% Wallons

Quelle mesure d'assouplissement souhaitez-vous le plus ?

FLANDRE

1. Réouverture des bars et restaurants

2. Elargissement de la bulle de contacts

WALLONIE et BRUXELLES

1. Elargissement de la bulle de contacts

2. Réouverture des bars et restaurants



La plupart des mesures prises par le comité de concertation depuis un an sont-elles acceptables ?

OUI

Pour 70% Flamands

Pour 61% des Bruxellois

Pour 60% des Wallons



La gestion du gouvernement De Croo pour protéger la population belge du virus est

Trop dure

Pour 10% Flamands

Pour 30% des Bruxellois

Pour 29% des Wallons

Juste

Pour 53% Flamands

Pour 41% des Bruxellois

Pour 44% des Wallons

Trop laxiste

Pour 29% Flamands

Pour 18% des Bruxellois

Pour 15% des Wallons



Les virologues qui conseillent les gouvernements ont-ils trop peu, assez ou trop d'influence ?

Trop peu

Pour 34% Flamands

Pour 26% des Bruxellois

Pour 27% des Wallons

Assez

Pour 45% Flamands

Pour 39% des Bruxellois

Pour 40% des Wallons

Trop

Pour 15% Flamands

Pour 23% des Bruxellois

Pour 24% des Wallons

Sondage Ipsos réalisé en ligne du 4 au 9 mars 2021 auprès de 2521 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 958 en Wallonie, 1006 en Flandre et 557 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie, +-3,2 en Flandre et de +-4,2 à Bruxelles.