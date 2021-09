Grand nettoyage: 81.000 bénévoles pour donner un grand coup de propre en Wallonie

L'asbl Be WaPP organise les 23, 24, 25 et 26 septembre la septième édition du Grand nettoyage afin de donner un grand coup de propre en Wallonie, annonce-t-elle dans un communiqué mardi. L'opération, qui a lieu traditionnellement en mars, a été reportée en septembre pour la deuxième année consécutive.

Plus de 81 000 bénévoles se sont inscrits, soit presque 2 fois plus que l'an dernier.



Le Grand nettoyage est aussi l'occasion cette année de ramasser les nombreux déchets charriés par les eaux à la suite des inondations. En outre, les enseignantes et enseignants pourront à nouveau participer, accompagnés de leurs élèves, pour ramasser les déchets aux alentours des bâtiments scolaires. Du matériel spécifique est mis à leur disposition.

Cette vaste mobilisation citoyenne rassemble chaque année des dizaines de milliers de participants en Wallonie. "Nos comportements ont des répercussions importantes sur l'environnement et nous avons tous un rôle à jouer pour le préserver. Il est dès lors important d'agir et de se mobiliser autour d'un objectif commun: rendre nos lieux de vie, nos villages, nos villes et nos quartiers plus propres", souligne Be WaPP.

"Ce Grand nettoyage est une pierre à l'édifice en termes de gestion des déchets sauvages. Cette année, l'évènement prend une tournure particulière au vu du grand nombre de déchets qu'il reste encore à évacuer dans la nature, et dans l'espace public, suite aux intempéries de juillet", ajoute la ministre de l'Environnement, Céline Tellier.