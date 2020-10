Grand Nettoyage de la Wallonie: les 47.000 courageux volontaires ont ramassé 165 tonnes de déchets sauvages

"47.000, c’est le nombre de valeureux Wallons qui se sont mobilisés, du 24 au 27 septembre, malgré la crise sanitaire et la météo capricieuse. Ensemble, ils ont pris part à cette 6ème édition du Grand Nettoyage de Printemps. Forcément moins nombreux que les années précédentes, ils ont pourtant mis les bouchées doubles en ramassant 165 tonnes de déchets sauvages et en parcourant plus de 7.500 kilomètres pour rendre la Wallonie Plus Propre. Par kilomètre parcouru, 21 kg de déchets ont été ramassés, contre 38 kg en 2017", rapporte l'asbl BeWaPP

Grand Nettoyage en Wallonie: découvrir les quantités de déchets ramassées par province