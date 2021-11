Grand Prix d'Italie de patinage artistique - Loena Hendrickx prend la 3e place à Turin, son premier podium dans un Grand Prix

(Belga) Loena Hendrickx a pris la 3e place du Gran Premio d'Italia, le Grand Prix d'Italie de patinage artistique, samedi à Turin accrochant à son palmarès un premier podium dans une compétition de cette envergure.

En tête après le programme court vendredi grâce à un record personnel (73.52), Loena Hendrickx, qui a fêté la veille ses 22 ans, a obtenu une note de 145.53 dans le programme libre samedi, là aussi un record personnel (mieux que la note de 143.25 réussie le mois dernier au Finlandia Trophy). Avec un total de 219.05, soit son meilleur score en carrière effaçant sa note de 212.07 réussie le 10 octobre dernier également au Finlandia Trophy, Loena Hendrickx monte ainsi sur le podium alors que les Jeux Olympiques d'Hiver à Pékin (du 4 au 20 février prochain) se profilent à l'horizon et n'est devancée que par deux patineuses russes. La championne du monde en titre, 17 ans, Anna Shcherbakova l'a emporté avec un total de 236.78 (71.73 dans le programme court et 165,05 dans le programme libre) devant Maiia Khromych, 15 ans, 2e avec une note de 226.35 (72.04 dans le programme court et 154.31 dans le programme libre). Loena Hendrickx, 5e des derniers Mondiaux, est coachée par son frère, l'ancien olympien Jorik Hendrickx. La patineuse belge avait pris la 4e place du Finlandia Trophy le mois dernier et disputait ce week-end le deuxième 'Grand Prix' de sa carrière. Le premier s'était déroulé en 2018 à Helsinki avant que des blessures ne viennent contrarier la Campinoise. (Belga)