Graves dérapages lors de baptêmes étudiants à l'UCL

Fermeture d’un cercle étudiant à l’UCL après des dérapages lors de baptêmes survenus cette année. Le cercle estudiantin MAF, regroupe des étudiants en éducation physique, kiné et réadaptation.

Le cercle étudiant MAF (Maison des Athlètes Francophones) de l'UCL est dans l’obligation de cesser ses activités pour une durée de trois ans suite à des dérapages lors de nombreux baptêmes. "Des constats avérés de traitements dégradants, de violences physiques et morales et d'attentats à la pudeur lors de baptêmes", a précisé le doyen de la faculté des sciences de la motricité. "Les membres du bureau ont estimé que ces comportements sont inadmissibles et ce d'autant que plus qu'ils concernent des étudiants engagés dans une formation intrinsèquement liée au corps humain", poursuit-il.



Par ailleurs, outre cette sanction interne, la faculté des sciences de la motricité (FSM) a décidé de ne plus reconnaître le MAF comme organisation facultaire étudiante.

Le 18 octobre dernier, le cercle concerné communiquait le message suivant à ses membres: "Comme beaucoup le savent, nous sommes temporairement fermé, et ce à cause d'une plainte qui a été déposée contre notre baptême. On ne va pas entrer dans les détails mais sachez qu'il ne s'est rien passé de grave. Il n'y a pas eu de blessé, d'abus, de nudité ou autre, contrairement aux rumeurs qui circulent."

Un point presse est organisé à 12h à l’UCL.