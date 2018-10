Graziella, 21 ans, a "matché" avec son employeur: voici comment fonctionne le "Tinder" de l’emploi (vidéo)

Le Forem innove pour aider les sociétés à la recherche de nouvelles recrues. Il s'inspire aujourd'hui du site de rencontre Tinder pour mettre en relation les entreprises et les demandeurs d'emploi en fonction d'un pourcentage de correspondance. Fanny Dehaye et Benjamin Vankelst se sont rendus dans une société de Marcinelle qui a utilisé ce nouveau système pour le RTL Info 13H.

Chez ce grossiste en fruits et légumes, l’hygiène est essentielle. Il y a deux mois, cette entreprise a souhaité recruter un technicien de surface et c’est sur mon outil, la nouvelle plateforme du Forem qu’elle a trouvé son candidat idéal.



"Selon les critères qu’on s’était fixé, je ne trouvais pas la bonne personne et donc je suis allée sur cette plateforme et j’ai retenu deux candidates", explique Isabelle Libert, la responsable des ressources humaines.





Comment ça marche?



Parmi ces deux candidates, Graziella s’est démarquée. A 21 ans et après plusieurs dépôts de candidatures par internet, elle a trouvé ici un job, grâce à une candidature express. "J’ai fait mon CV sur le site du Forem et quatre jours après la RH m’a appelé pour ce job. Et j’ai commencé dès le lendemain, car c’était un poste vacant", témoigne Graziella.



Au total, 15.031 demandeurs d’emploi et 750 employeurs se sont déjà inscrits sur la plateforme. Chacun remplit le secteur professionnel recherché, ses attentes, son expérience. Le logiciel calcule ensuite le pourcentage de correspondance entre employeurs et demandeurs d’emploi. Les entreprises n’ont plus qu’à faire leur choix.





Une recherche plus pointue



"On n’est pas noyé sous des courriers et on va rapidement regarder en fonction de compétences que l’on sélectionne nous-mêmes dans l’application. Et ensuite, on a les candidats qui correspondent à ces compétences déterminées", détaille la responsable des ressources humaines.



"La recherche de l’employeur se fait sur base du métier, comme avant, mais ici en plus il peut affiner sa recherche par la sélection de toute une série de compétences qu’il souhaite voir exercer par le candidat", souligne Marie-Kristine Vanbockestal, l’administratrice générale du Forem.

Depuis son lancement mi-juin, la plateforme a considérablement boosté les demandes d’emploi. 340 consultations sont enregistrées quotidiennement, essentiellement pour les domaines relatifs au support à l’entreprise, au service à la personne, ou au commerce. Reste à savoir si les "matching" aboutissent ou non à des recrutements de longue durée.