Grève au Centre d'Orientation et de Formation d'Amay à la suite d'un licenciement

(Belga) Depuis jeudi, le personnel du Centre d'Orientation et de Formation (COF) situé à Amay est en grève. Il proteste contre le licenciement d'une de leurs collègues et, plus largement, exprime un profond malaise qui grandissait depuis des mois, annonce le Setca samedi dans un communiqué.

La grève devrait se prolonger lundi "au vu des (non) réponses apportées jusque maintenant par la direction", affirme le syndicat socialiste. "Les travailleuses et travailleurs remercient la presse de les informer des résultats d'une négociation qui n'a jamais eu lieu... sauf entre la direction et le CA", ironise Nectaria Saroglou, secrétaire permanente du Setca, citée dans le communiqué. "Nous appelons le CA à tenir ses promesses de contact avec le personnel." (Belga)