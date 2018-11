Grève chez bpost et Black Friday: comment font les entreprises qui ne vendent que par internet?

Après 13 jours de grève chez bpost, les colis se sont accumulés dans les entrepôts. Les entreprises ont dû s’adapter.

Une nouvelle réunion entre direction et syndicats de bpost a lieu aujourd'hui. Les syndicats n’appellent plus à la grève mais des actions spontanées sont encore organisées ce lundi. En Wallonie, quelques tournées ne sont pas garanties. Ce matin, tous les centres de distribution sont opérationnels. Il n'empêche, les colis se sont accumulés dans les dépôts après 13 jours de grève.

C'est particulièrement compliqué à l'approche du Black Friday, cette période de soldes lançant le coup d’envoi des achats de fin d’année.

Les entreprises qui ne vendent que par internet ont dû s’adapter.





Un plan B

Une grève tournante chez Bpost qui aurait peu de conséquences sur les colis… La plateforme Vente-Exclusive.com n’y a jamais cru et avait anticipé. "On avait déjà un plan B en tête, c’est-à-dire de transférer du volume vers la poste néerlandaise. On l’a fait à partir du premier jour parce que c’était directement clair que les grèves étaient plus graves que prévues", explique Tobias Toussaint, le manager pour la Belgique, au micro Bel RTL de Bernard Lobet.



L’enjeu est de taille: 15.000 colis par jour à distribuer en Belgique. Selon les jours et en fonction des capacités de la poste néerlandaise, ce sont entre 1.000 et 10.000 colis par jour qui ont été traités par les néerlandais. Après la grève en front commun, des actions spontanées se sont ajoutées. Faut-il dès lors changer d’opérateur ?





Les atouts de la poste néerlandaise



"Bpost pour nous est un partenaire auquel on fait confiance. Maintenant, si les grèves continuent, cela représente un problème assez grave pour nous".



La poste néerlandaise est une alternative, même si elle ne peut pas absorber actuellement tout le marché belge. Elle propose en tout cas des services très attractifs. "Si on envoie quelque chose le vendredi avec la poste néerlandaise, c’est livré le samedi. Si on le fait avec Bpost, c’est livré le lundi donc ça fait quand même deux jours de différence, ça joue aussi", conclut le manager pour la Belgique de la plateforme Vente-Exclusive.com.