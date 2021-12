Grève chez Brussels Airlines ce lundi: 56 vols annulés pour l'instant

La moitié des vols de Brussels Airlines prévus lundi sont annulés en raison de la grève. Sur les 12.500 passagers attendus, 3.500 réservations ont dû être annulées, a fait savoir vendredi une porte-parole de la compagnie aérienne.

La direction a demandé au personnel de bord qui était disposé à travailler et qui non. Vendredi, disait entrevoir une certaine volonté et s'attend à ce que la moitié des vols programmés soient maintenus. Selon nos informations obtenues ce dimanche, la direction a annulé 56 vols. 60 autres vols sont pour l'instant maintenus. Ces chiffres pourraient cependant évoluer en fonction des pilotes et membres d'équipage présents ou en grève ce lundi.

3.500 passagers sont concernés par des annulations. D'après la compagnie, tous ont été contactés. Une solution a pu être trouvée pour quelques voyageurs, comme une nouvelle réservation à bord d'un vol d'une autre compagnie du groupe Lufthansa, la maison mère de Brussels Airlines.

Les syndicats ont confirmé vendredi qu'ils maintiendraient la grève de 24 heures lundi, un mouvement qui avait été annoncé mercredi. Dans la foulée de cette annonce, la direction de Brussels Airlines avait envoyé aux syndicats une lettre de mise en demeure leur intimant d'annuler leur appel à la grève. Elle menaçait de leur faire porter le poids de l'impact financier d'une telle action, un dommage qu'elle évalue à 2,5 millions d'euros pour l'annulation de 116 vols. La démarche a suscité la colère des syndicats qui ont dénoncé "une déclaration de guerre" et une atteinte au droit de grève. Le front commun syndical dénonce des conditions de travail "intenables" chez Brussels Airlines et demande le respect de conventions signées début 2021.