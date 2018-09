Grève chez DHL Aviation: les négociations se terminent sur un nouvel échec

De nouvelles négociations entre la direction et les syndicats de DHL Aviation à Brucargo, où l'équipe de nuit est en grève pour la deuxième journée consécutive, n'ont donné aucun résultat, a-t-on appris vendredi matin. La direction demande à la commission paritaire de lancer d'urgence une procédure de conciliation, a indiqué Bjorn Vanden Eynde du syndicat ACV-Transcom.





Les syndicats dénoncent une série de pratiques chez DHL Aviation comme des intimidations de travailleurs par des responsables, une pression du travail trop élevée ou encore une mauvaise qualité de l'air. Ils réclament aussi une prime complémentaire pour le travail de nuit et une meilleure indemnisation pour les frais de transport pour venir au travail. Les organisations syndicales et la direction s'étaient retrouvées jeudi pour tenter de trouver une solution après l'échec précédent des négociations mercredi soir.