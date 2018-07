Grève chez Ryanair: au moins 50% des vols seront annulés mercredi et jeudi

De 50% à 70% des vols Ryanair seront annulés mercredi et jeudi en Belgique, en raison de la grève du personnel de bord de la compagnie à bas coût irlandaise, rapporte La Libre Belgique lundi qui a pris connaissance d'un document interne.



Selon ce document, près de 70% des vols de la compagnie irlandaise seront ainsi annulés à l'aéroport de Zaventem durant les deux jours de grève les 25 et 26 juillet. A Charleroi, la mobilisation sera légèrement moins forte, même si les syndicats tablent sur l'annulation d'au moins 50% des vols de la compagnie depuis et vers l'aéroport wallon.





Limiter les effets de la grève



A l'heure actuelle, 50 vols aller-retour sont annulés sur la centaine de vols prévus le 25 juillet et 54 vols sont supprimés le lendemain. D'après les informations du quotidien, Ryanair tenterait d'amener du personnel venu du Royaume-­Uni pour limiter les effets de cette grève qui aura aussi lieu en Italie, Espagne et Portugal.