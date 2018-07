Grève chez Ryanair les 25 et 26 juillet: près de 300 vols annulés

Jusqu'à 50 des 160 vols Ryanair quotidiens depuis et vers la Belgique (31%) seront supprimés les 25 et 26 juillet, en raison de la grève du personnel de cabine, indique mercredi la compagnie aérienne. Jusqu'à 300 vols seront annulés dans toute l'Europe. Les syndicats de quatre pays européens, notamment la Belgique, ont annoncé des actions de grève coordonnées pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les 25 et 26 juillet, les stewards de Ryanair débraieront ainsi en Belgique, au Portugal et en Espagne. L'Italie y participera seulement le 25 juillet.