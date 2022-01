Grève chez Sibelga: le mouvement se poursuivra mardi

Une nouvelle réunion est prévue mardi matin à 09h30 avec les syndicats à Sibelga, en présence de la nouvelle directrice générale Inne Mertens, au jour de son entrée en fonction, a indiqué lundi Olivier Renard, président de la délégation Gazelco chez Sibelga. Il précise que le piquet de grève sera en conséquence maintenu jusqu'à mardi devant l'entrée des locaux situés sur le quai des Usines. Les services essentiels tels que la garde et le dispatching restent actifs.



Une réunion a eu lieu lundi matin. "La direction a demandé aux organisations syndicales de faire des concessions sans préciser lesquelles", a rapporté Olivier Renard. "Nous avons répondu que ce sont les travailleurs qui décident, pas les organisations syndicales et que les concessions ont déjà été faites lors des négociations des conventions collectives du travail chez ORES. La direction a ensuite déclaré qu'elle voulait inclure notre nouvelle directrice générale Inne Mertens qui prend ses fonctions demain".

Des représentants de Sibelga se sont déjà entretenus avec les syndicats vendredi en début d'après-midi et ont, dans ce cadre, proposé un accord validant l'alignement des barèmes sur ceux pratiqués par l'opérateur wallon Ores à compter d'octobre. Il a été rejeté par les travailleurs au motif qu'il faisait l'impasse sur la compensation demandée pour la disponibilité des agents, engagés après 2002, qui assurent les gardes du dimanche mais qui ne sont pas appelés.

Une compensation pour les personnes de garde

Olivier Renard avait alors expliqué que "les agents ont décidé de rester solidaires et ont refusé de dissocier les deux sujets". Pour rappel, des travailleurs de Sibelga sont spontanément entrés en grève mercredi pour demander un alignement de leurs barèmes sur ceux de l'opérateur wallon ORES.

Ils réclament de plus une compensation pour la disponibilité des personnes qui assurent la garde du dimanche mais qui ne sont pas mobilisés, comme cela se fait pour les travailleurs d'ORES et ceux de Sibelga engagés sous l'ancien statut, qui avait cours avant 2002. Les grévistes ont rencontré mercredi l'autorité bruxelloise de régulation de l'électricité et du gaz Brugel et vendredi la fédération belge des gestionnaires de réseaux électricité et gaz Synergrid.