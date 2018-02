Grève dans les prisons: pourquoi les gardiens débrayent-ils à nouveau?

Les gardiens de prison repartent en grève dès ce jeudi soir 22 heures et jusqu'à vendredi soir même heure. Le même mouvement a déjà affecté les prisons la semaine passée... Les agents pénitentiaires demandent un renforcement du cadre. Les syndicats veulent dénoncer le manque de personnel et d'investissement dans les prisons belges. Par leur action, les agents pénitentiaires entendent dénoncer également une politique de recrutement insuffisante, des sous-effectifs chroniques, la surpopulation carcérale et des problèmes dans les promotions et les mutations.