Grève du rail ce samedi: la moitié des trains rouleront

Environ un train sur deux roulera le samedi 17 août, malgré la grève décidée par le Syndicat indépendant pour cheminots (SIC), annonce jeudi la SNCB. La plupart des trains vers le festival Pukkelpop, la Côte et les Ardennes seront assurés. Il n'y aura toutefois pas de perturbations sur le trafic international. Cette grève est la seconde après un mouvement similaire du SIC lors du dernier week-end de juillet.





La SNCB a élaboré un service garanti sur la base de la participation des accompagnateurs de trains à la grève. Il permettra de faire circuler 53% des trains samedi. Les voyageurs pourront le consulter via le planificateur de voyage en ligne de la SNCB à partir de vendredi matin. La priorité a été donnée aux trains entre les grandes villes et à destination du Pukkelpop à Hasselt (plus de 70% des trains confirmés vers le festival). Deux trains L sur trois circuleront également, contre un train S (suburbain) sur deux. La plupart des trains entre Bruxelles et Ostende, entre Bruxelles et Blankenberge ainsi que vers les Ardennes seront également disponibles. La gare de Knokke ne sera cependant pas desservie tandis que la majorité des trains supplémentaires vers la Côte et d'autres destinations touristiques, prévus habituellement durant les vacances d'été, ne circuleront pas. La SNCB dit déplorer "les inconvénients auxquels les voyageurs risquent d'être confrontés à cause de cette grève". La grève n'aura cependant pas de conséquences sur le trafic des trains internationaux. Les trains à grande vitesse Thalys, Eurostar et ICE circuleront normalement. Le train Bruxelles-Amsterdam Benelux sera également opérationnel. Le SIC dénonce un manque de personnel récurrent parmi les accompagnateurs de train. Lors du mouvement de grève du 27 juillet dernier, trois trains sur cinq avaient circulé.