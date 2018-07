Grève en vue chez Ryanair en pleine période estivale: "On va enclencher un mouvement beaucoup plus fort"

Les pilotes de Ryanair vont-ils perturber les vacances de milliers de voyageurs? Ils pourraient décider de partir en grève. Les syndicats se réunissent au niveau européen ce matin à Bruxelles. Les pilotes exigent que Ryanair respecte les lois sur le travail dépendant du pays dans lequel ils sont basés. Actuellement le dialogue avec la direction est au point mort...

Hôtesses, stewards et personnel au sol de la compagnie low-cost réclament de meilleures conditions de travail et des salaires revus à la hausse.

Ils exigent aussi que leur contrat de travail soit soumis à la législation nationale du pays dans lequel est basé le travailleur. En Belgique, la compagnie ne reconnait toujours pas officiellement les syndicats.

Plusieurs syndicats européens de Ryanair se réunissent donc à 10h30 dans les locaux de la CNE à Bruxelles. Ils discuteront d'éventuelles actions dans les prochains jours, les prochaines semaines.





Sous quelle forme ?

"Ça peut être des retards, ça peut être des grèves. Ça dépend des pays et de ce que les gens veulent faire. Mais on ne va pas annoncer une seule date de grève. On va enclencher un mouvement beaucoup plus fort, avec d'autres syndicats, pour vraiment mettre la pression sur Ryanair. La revendication première est toute simple, et tout le reste découle de ça: on respecte les législations locales", a expliqué Didier Lebbe, secrétaire permanent du syndicat CNE.

Le plus dur, nous ont confié les syndicats, et des trouver une date commune pour faire grève. Car lors de la dernière grève au Portugal, d'autres avions Ryanair en Europe avaient été réquisitionnés…

On sait déjà que les pilotes irlandais débrayeront le 12 juillet et que cela pourrait avoir des conséquences chez nous sur les liaisons depuis Bruxelles et Charleroi vers Dublin.