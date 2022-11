Grève nationale ce mercredi: voici toutes les perturbations attendues

Les syndicats (CSC, FGTB, CGSLB) ont annoncé depuis plusieurs semaines une grève générale pour ce mercredi 9 novembre. Les organisations réclament toujours un plafond sur le prix du gaz et de l'électricité, ainsi qu'une adaptation de la norme salariale.

Le pays tournera au ralenti car plusieurs actions sont prévues. Voici les perturbations annoncées.

Si vous prenez le train, prudence

La circulation des trains sera fortement perturbée dès ce mardi 8 novembre 22h00 et toute la journée du mercredi 9 novembre, prévient lundi la SNCB en raison de la grève nationale annoncée ce jour-là.

Le réseau ferroviaire sera fermé dans la majorité des provinces de Namur et du Luxembourg ainsi que dans une partie du Brabant wallon. Un quart des trains circuleront dans le reste du pays, a précisé la société belge des chemins de fer.

La SNCB a élaboré un service de trains alternatif dans les provinces où c'était possible, sur la base des membres du personnel ayant indiqué qu'ils travailleront. La cabine de signalisation d'Infrabel de Namur - nécessaire à la circulation des trains en toute sécurité - restera fermée en raison du nombre insuffisant de membres du personnel, ce qui empêchera la circulation de trains dans la majorité de la province de Namur, de Luxembourg et dans certaines parties du Brabant wallon, comme à Ottignies, souligne la SNCB.

Ailleurs, un train sur quatre devrait donc circuler. Concrètement, un train IC (reliant les principales villes du pays) sur trois et un train S (offre suburbaine) et un train L (offre omnibus) sur quatre circuleront.

Les trains P (heures de pointe matin et soir), eux, ne circuleront quasiment pas. Plusieurs gares du pays seront peu ou pas desservies, prévient encore la SNCB. La société de transport conseille aux voyageurs qui n'ont pas d'alternative au train ce jour-là de consulter le planificateur de voyages sur le site internet ou sur l'application de la SNCB.

Perturbations sur le réseau TEC

Des perturbations sont aussi à craindre sur le réseau TEC. Des informations plus précises sur les parcours supprimés seront disponibles sur le site letec.be ce 9 novembre. Le TEC recommande à ses voyageurs de prévoir un moyen de transport alternatif pour se déplacer en ce jour de grève nationale.

Le réseau de la Stib fortement perturbé

Le réseau de la Stib sera fortement perturbé le 9 novembre en raison de la grève nationale, prévient vendredi la société de transports bruxellois. Elle tiendra ses voyageurs informés en temps réel des perturbations via ses différents canaux, mais leur conseille d'ores et déjà de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour se déplacer à Bruxelles ce jour-là.

Une partie du personnel de la Stib répondra à l'appel du front commun syndical à la grève générale le 9 novembre, prévient-elle. De nombreux bus, trams et métros resteront donc à quai. La société n'est pas encore en mesure de déterminer quelles lignes circuleront, ni à quelle fréquence. Comme lors d'autres actions, la Stib informera les voyageurs en temps réel via son site internet, son application mobile, ses réseaux sociaux ainsi que via les écrans aux arrêts et en station. Le service clientèle de la Stib sera également joignable par téléphone dès 6 heures du matin afin de répondre aux questions des usagers.

L'aéroport de Charleroi prévoit de fortes perturbations

L'aéroport de Brussels Charleroi s'attend à de sérieuses perturbations le mercredi 9 novembre en raison de la grève nationale, annonce-t-il vendredi. L'accès aux infrastructures aéroportuaires risque d'être compliqué et certains vols seront probablement reprogrammés.

Les responsables de Brussels Charleroi expliquent mener des discussions notamment avec les partenaires sociaux et les compagnies aériennes afin d'assurer au mieux la sécurité des passagers et le fonctionnement de l'aéroport. Ils invitent les passagers à se présenter au moins trois heures à l'avance et à n'emporter que des bagages à main. Les voyageurs pourraient néanmoins recevoir une communication de leur compagnie aérienne (via mail ou SMS) au sujet d'une reprogrammation du vol. L'aéroport n'est pas encore en mesure de fournir davantage de détails. Jeudi, Brussels Airport avait déjà annoncé s'attendre à de nombreuses perturbations le 9 novembre. Environ 40% des vols ont été annulés préventivement pour cette journée. L'annulation ou la reprogrammation des vols vise à éviter les files d'attente trop longues et les retards le jour-même. Le mouvement syndical du 9 novembre veut protester contre la crise du pouvoir d'achat.



Plus de la moitié des vols annulés préventivement à Brussels Airport

En raison de la grève nationale prévue mercredi, les compagnies aériennes ont annulé préventivement 55% des vols prévus à l'arrivée ou au départ de Brussels Airport, a indiqué lundi après-midi la porte-parole de l'aéroport Nathalie Pierard. Au total, un peu plus de 200 vols sont concernés.

A l'heure actuelle, on ignore combien de passagers seront affectés par ces annulations, précise l'aéroport. Mais à titre indicatif, au mois de septembre, un vol comptait en moyenne 130 passagers. Les passagers concernés vont être contactés par leurs compagnies aériennes. L'aéroport invite également les passagers à ne voyager qu'avec des bagages à main dans la mesure du possible, étant donné que le personnel sera en effectif réduit sur certains postes (manutention, contrôle). Des perturbations sont attendues ce jour-là dans les transports publics (trains, bus), ce qui pourrait rendre l'accès à l'aéroport plus difficile, prévient encore la porte-parole. Enfin, il ne sera pas nécessaire de venir à l'aéroport des heures à l'avance pour prendre un avion: deux heures plus tôt pour les vols opérant dans l'espace Schengen et trois heures à l'avance pour les autres vols suffiront, ponctue Brussels Airport.

Les hôpitaux wallons et bruxellois au ralenti

Plus de deux tiers des hôpitaux privés de Wallonie et de Bruxelles tourneront au ralenti mercredi, journée de grève générale décrétée par les syndicats. Des services minimums ont été mis en place et des réquisitions ont été effectuées dans une dizaine d'établissements, indique lundi la CNE dans un communiqué.

Des piquets de grève seront installés devant des dizaines d'hôpitaux, souligne le syndicat chrétien. Les services de soins seront adaptés. "Les urgences et les traitements indispensables seront maintenus, mais dans de nombreux cas, les rendez-vous seront reportés, ainsi que, régulièrement, les opérations non urgentes", écrit la CNE. Cette dernière qualifie la situation vécue par le personnel des soins de santé de "catastrophique". "La pénurie de personnel détériore les conditions de travail, et la surcharge de travail ainsi créée, produit des burn-out, de l'absentéisme, des fuites mais aussi une image très négative des professions de santé. Les jeunes sont d'autant moins attirés que les conditions salariales sont elles-mêmes peu encourageantes", avance le syndicat. L'organisation déplore que le gouvernement ne prévoit, pour ces deux prochaines années, aucun budget qui permettrait de rendre le métier plus attractif.