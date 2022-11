Grève nationale ce mercredi: inflation et salaires, quelles sont les raisons du mécontentement?

Demain, le pays sera touché par une grève nationale qui touchera de nombreux secteurs. Pourquoi ? Rappelons les revendications syndicales : une inflation galopante et un manque de pouvoir d'achat.

L'inflation est bel et bien la raison principale de la colère. Aujourd'hui, elle atteint un nouveau record : en un an, le prix des produits et des services que nous consommons, a augmenté de 200%, du jamais-vu en 47 ans.

Quelques exemples : le prix du gaz a augmenté de 131% et de 85% pour l'électricité. Mais ce n'est pas tout, l'inflation concerne également votre panier. Lorsque vous vous rendez au supermarché désormais, le pain, les pâtes, le beurre et l'huile coûtent désormais 15 à 37 % plus chers qu'il y a un an.

Pour surmonter cette inflation, vous êtes nombreux à faire des efforts, à condition que les salaires augmentent. Mais problème : l'an prochain, la norme salariale sera de 0%. Autrement dit, outre les indexations, vos salaires n'évolueront pas.

"Cela veut dire qu'on ne peut pas augmenter les salaires d'un seul euro dans aucune entreprise en Belgique, au-delà de l'inflation aujourd'hui", expliquait Marie-Hélène Ska, secrétaire nationale de la CSC. "A l'heure où on manque de bras dans de nombreux secteurs et à l'heure où on sait que les fins de mois sont difficiles dans de nombreux secteurs".

Pour ces deux raisons, les syndicats appellent les travailleurs à une grève nationale. Demain, l'ensemble du pays tournera donc au ralenti.