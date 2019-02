Grève nationale: situation "surréaliste" à la gare du Nord à Bruxelles, désertée par les navetteurs

C'est une situation "surréaliste" que décrivent nos journalistes Nicolas Lowyck et Corentin Simon en ce jour de grève nationale, depuis la gare du Nord à Bruxelles. A 7h20, il constatait que la gare, habituellement très fréquentée à cette heure-là, était désertée de ses navetteurs: "La gare est vide, il ne se passe pas grand-chose, j'ai même envie de dire que la gare est plus calme et plus vide qu'un jour de vacances, c'est assez fou. Il y a quelques travailleurs qui sont là, qui ne font pas grève, et si on regarde à l'intérieur des trains, la plupart des places sont disponibles. On voit aussi que la plupart des trains sont prévus et sont à l'heure, cela veut dire que le service minimum de la SNCB fonctionne bien ce matin", constate-t-il.





"Trois rangées remplies à 8h, au lieu de 17 en temps normal"

Même son de cloche de la part d'un utilisateur de l'application RTL INFO, qui nous a fait parvenir cette photo depuis son train au départ de Gembloux et à destination de Bruxelles: "Personne dans les trains... et les trains roulent", nous dit Jonas. "Trois rangées remplies à 8h, au lieu de 17 en temps normal", compare-t-il.



©Alertez-nous





"Durant l'heure de pointe du matin et du soir, un plus grand nombre de trains circuleront"

Près de la moitié des trains devaient bien rouler mercredi, avait confirmé un porte-parole de la SNCB vers 06h00. "Tout semble très bien se passer ce matin", soulignait Dimitri Temmerman. "Nous nous attendons à ce que près de la moitié des trains roulent aujourd'hui." Il s'agit bien d'une moyenne, précise toutefois le porte-parole. "Durant l'heure de pointe du matin et du soir, un plus grand nombre de trains circuleront", même si c'est durant ces heures-là que la plupart des wagons ont été supprimés.

Durant l'heure de pointe du matin, les trains IC devaient rouler ainsi qu'un nombre limité de train L et S. Les navetteurs sont invités à consulter le planificateur de voyages de la SNCB pour savoir si des trains assureront leurs trajets et pour en connaître les horaires.

La grève du rail a commencé mardi à 22h00 et prendra fin mercredi à la même heure.