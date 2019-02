Grève nationale: TEC, STIB, SNCB toujours perturbés

Pas de grand changement cet après-midi quant à la circulation ou plutôt à la non circulation des bus sur le réseau TEC. Toujours aucun service assuré à Charleroi, 7% à Mons, 4% dans le Borinage et seulement 2% dans la région du Centre.

Dans le Brabant wallon, 17% des parcours sont assurés. Pour Liège-Verviers, aucun service n'est assuré à part pour les régions d'Eupen et des Fagnes qui sont assurés à 5%. En province de Namur, 25% des voyages sont assurés. Pour la province de Luxembourg, 65% des voyages sont assurés.

Les voyageurs sont invités à consulter le détail des lignes impactées et des parcours supprimés sur le site infotec.be.

Pas de changement non plus à Bruxelles du côté de la STIB. Avec une ligne seulement de métro en marche, peu de trams et de bus. Selon la société flamande de transports en commun De Lijn, 17% de ses chauffeurs ont pris la route cet après-midi, un pourcentage équivalent à celui de ce matin.

Du coté de la SNCB, environ la moitié des trains circulait ce matin. Grâce à la mise en place d'un service minimum, on s'attend à une situation identique pour les retours ce soir. Les trains qui ce matin roulaient pour certains au 3/4 vide. beaucoup d'usagers, visiblement, ne s'attendaient pas à ce qu'autant de trains circulent malgré la grève.