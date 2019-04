Mécontents de l'état des bus, la moitié des chauffeurs TEC de Jumet font une grève sauvage: "Impossible d'aller à l'école" (vidéo)

Un mouvement spontané perturbe la circulation des transports en commun dans la région de Charleroi. Plusieurs personnes ont contacté la rédaction de RTL info pour s'en plaindre, ce jeudi matin.

"TEC Charleroi en grève, comme d'habitude", nous a écrit Margoton vers 7h. "Grève sauvage au TEC Charleroi, les usagers en paient les conséquences, et restent au bord du chemin, à attendre vainement un bus ou un tram. Une honte de ne pas prévenir à l'avance", s'insurge Sand un peu plus tard. Sur place, notre journaliste Marc Dumoustiez a rencontré Antoine. Le jeune garçon n'a pas pu se rendre à l'école ce matin à cause de la grève. "On est venu aujourd'hui au dépôt et on a appris qu'il n'y avait que trois métros. Le dernier est passé à 7h40 et était rempli. C'est impossible d'aller à l'école. On attend le prochain…" Comme ses parents travaillent tôt, Antoine n'a pas d'autres choix que de prendre un métro puis un bus pour se rendre en classe. "L'école se situe à Gilly, c'est la galère ce matin. D'habitude, il y a des métros toutes les dix minutes, s'il n'y a pas de retard..."





En cause: un problème d'organisation



La grève est limitée au dépôt de Jumet, où 6 chauffeurs sur 10 ne sont pas sortis.

"Ils protestent contre un problème d'organisation au sein du dépôt de Jumet, et sur l'état des véhicules. Une réunion est prévue avec la direction ce matin. Nous espérons vraiment qu'il y aura des solutions et des mesures qui seront prises afin que tout rentre dans l'ordre au plus vite", nous a expliqué Véronique Benoit, directrice commerciale de la direction de Charleroi des TEC. "La direction déplore cette grève non préavisée, et qui prend en otage une fois de plus les clients".