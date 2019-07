Grève spontanée chez De Lijn: la circulation des bus est perturbée en périphérie bruxelloise

La circulation des bus De Lijn est fortement perturbée dans la région de Dilbeek ce mardi en raison d'une grève spontanée depuis les dépôts de Dilbeek et Meerbeke, indique la société de transport public.



Les lignes 116, 117, 118, 126, 127, 128 et 129 sont à l'arrêt tandis que les 136 et 137 connaissent d'importantes perturbations. La direction indique vouloir se mettre au plus vite à table avec les syndicats pour connaître la raison du débrayage.