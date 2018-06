Grève sur le rail: un nouveau syndicat dépose un préavis de grève pour huit jours

Après le Syndicat autonome des conducteurs de trains (SACT) et le Syndicat indépendant des cheminots (SIC), c'est désormais le syndicat Metisp-Protect qui dépose un préavis de grève sur le rail. Celui-ci concerne les 25, 26 et 29 juin, ainsi que les 2, 4, 6, 9 et 11 juillet, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.



Lundi, le SACT avait déposé un préavis de grève de 48 heures démarrant le vendredi 22 juin à 3h00. Le SIC l'avait précédé de quelques heures avec un préavis de grève de 24 heures pour les conducteurs entrant en vigueur le 27 juin à 22h00. Les organisations de travailleurs protestent contre la proposition de la direction de revalorisation pour le personnel roulant.

Metisp-Protect s'oppose à toute augmentation de la productivité imposée aux conducteurs de trains, dénonce que des informations relatives aux concertations en cours ne soient pas transmises aux organisations syndicales agréées et exige une revalorisation nette pour les conducteurs. Le syndicat, récemment formé par des anciens de la CGSP, fait partie des six organisations ayant déposé une liste en vue des élections sociales qui auront lieu début décembre.