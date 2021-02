Grève sur les sites d'Engie (ex-Fabricom) à Ans et Fleurus: six travailleurs ont été licenciés "sans aucune concertation"

Une grève est en cours sur les sites d'Engie à Ans et Fleurus, a-t-on appris via le bouton Alertez-nous. Le mouvement a démarré vendredi suite à plusieurs licenciements.

Une assemblée a eu lieu ce matin sur le site d'Ans et les syndicats en front commun ont décidé de poursuivre la grève pour une durée indéterminée, car ils n'ont pas obtenu gain de cause. Ils demandaient notamment la réintégration des travailleurs virés et la démission de la direction du département Piping.

Trois ouvriers et trois employés ont été licenciés et les Métallos de Luxembourg-Liège (FGTB) craignent que la direction de Fabricom ne cherche à éviter une procédure de licenciement collectif en ordonnant des départs en petite quantité, apprenait-on jeudi par la syndicat socialiste.

Six licenciements "sans concertation ni information préalable"

Les six licenciements sont intervenus sur le site d'Ans, "sans aucune concertation ni information préalable", selon le syndicat. Ces renvois font suite à d'autres du même type qui s'étaient produits à l'automne dernier.

Engie a précisé jeudi soir que ces licenciements avaient été pris "pour des raisons individuelles" et qu'il n'y avait aucune intention, dans le chef de Fabricom, de procéder à une forme de licenciement collectif déguisé. Les procédures légales pour ces départs ont été respectées, en ce compris les indemnités de rupture prévues, précise une porte-parole d'Engie. Les motifs de licenciement n'ont pas été dévoilés. "On ne commente jamais les cas individuels", selon la porte-parole.