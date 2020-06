Gros COUAC à la frontière française ce week-end: Sophie Wilmès répond (vidéo)

Vendredi soir, le ministre belge de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), avait annoncé que les visites familiales entre les pays frontaliers étaient autorisées dès ce samedi. Ce samedi, le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, a pris le relais en matière de communication. Celui-ci a confirmé l'annonce, précisant que pour le Grand-Duché du Luxembourg, il était même possible d'y aller faire ses courses. Mais ce samedi matin, de nombreux Belges nous ont contacté via le bouton orange Alertez-nous: ils ont été refoulés à la frontière française. Nous avons donc ensuite contacté le ministère français de l'Intérieur, qui assure qu'il n'y a pas d'accord de réouverture pour ce samedi et que la frontière reste donc fermée.



Ce lundi matin, la première Ministre Sophie Wilmès a réagi à cette affaire lors de sa visite à l'Atomium, déplorant un problème de communication.



"Il aurait dû être communiqué plus rapidement qu'il y avait des accords avec les Pays-Bas, l'Allemagne et le Luxembourg et que ceux-ci n'étaient pas encore terminés vis-à-vis de la France. Je regrette que la communication n'ait pas suivi de manière aussi claire que la situation l'était", a expliqué la première Ministre.