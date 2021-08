Gros retards pour les colis en provenance des pays situés hors UE

De nombreux colis envoyés vers la Belgique depuis des pays situés hors de l'Union européenne accusent des retards de plusieurs semaines, rapportent jeudi De Tijd et L'Echo. Les nouvelles règles TVA applicables à l'e-commerce depuis le 1er juillet expliquent ces délais.

"Notre charge de travail a été décuplée par rapport au mois de juin. Alors qu'auparavant, nous ne devions demander des informations que dans 2% des cas pour pouvoir calculer la TVA, cette fois cela concerne quasiment 100% des colis", explique une porte-parole de Bpost.

Selon l'entreprise, les problèmes rencontrés concernent surtout les petits webshops, essentiellement chinois, qui ne connaissent pas encore très bien les nouvelles règles en matière de TVA. Au service clientèle de Bpost, on précise aux clients qui se plaignent que rien ne peut être fait pour accélérer le processus.

Le retard peut être de trois semaines, s'entendent-ils répondre. Jusqu'au 30 juin, les colis importés d'un pays non européen et dont la valeur était inférieure à 22 euros étaient exonérés de TVA. En mettant fin à cette exonération, l'Europe souhaitait éliminer l'avantage concurrentiel dont bénéficiaient les vendeurs non européens par rapport aux commerçants locaux.