Guéri du coronavirus et sorti de l'hôpital, Paul pense que sa vie sera différente: "On va apprécier davantage les bonheurs simples" (vidéo)

436 patients ont pu quitter l'hôpital ces dernières 24h. C'est un record depuis le début de la pandémie du coronavirus en Belgique et c'est plutôt bon signe. RTLINFO a recueilli le témoignage de Paul Fraiteur, un habitant de Perwez (Brabant wallon) de 59 ans qui a passé 4 jours à l'hôpital. "Les deux, trois jours qui ont suivi, j'avais encore un peu le mal de tête, encore un peu de toux. Maintenant, ça va nettement mieux, tout cela a disparu. Ce qui est toujours présent, c'est la fatigue. Apparemment, c'est normal: après n'importe quelle grosse pneumonie, il faut un certain temps avant un retour à la normale".

La vie de Paul va-t-elle changer après ce vécu particulier? "Je pense que la vie après sera très différente à tout point de vue: pour les habitudes que l'on va prendre d'un point de vue sanitaire, mais aussi sur le fait d'apprécier certaines choses: on a très envie d'aller boire un verre, daller enterrasse ou manger un paquet de frites. Ce sont des bonheurs simples que l'on apprécie pas plus que ça habituellement, mais à l'avenir, on les appréciera d'autant plus".