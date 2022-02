Guerre en Ukraine: l'Université de Gand rappelle tous ses étudiants d'échange de Russie

L'Université de Gand (UGent) a rappelé tous les étudiants en échange qui se trouvent en Russie. Les circonstances actuelles ne permettent pas les échanges internationaux, selon le recteur Rik Van de Walle. Dix-huit étudiants ont été contactés à ce sujet. La décision a été prise après contact avec l'ambassade de Belgique et des experts de l'université.



Il n'y a pas suffisamment de garanties que les étudiants resteront en toute sécurité en Russie pendant tout le semestre, estime l'université. Des questions pratiques, telles que le risque de problèmes de transactions bancaires et de communication via les réseaux sociaux, sont également citées pour motiver la décision. "L'UGent n'a pas encore décidé d'annuler les collaborations académiques avec les partenaires russes. Cependant, nous ne considérons pas possible les échanges internationaux d'étudiants avec des institutions d'accueil russes dans le contexte actuel", conclut l'Université de Gand.