Guerre en Ukraine: la Wallonie pourrait être amenée à accueillir 70.000 réfugiés ukrainiens

La Wallonie pourrait être amenée, selon les projections, à accueillir 70.000 réfugiés ukrainiens. Pour faire face à cet afflux et coordonner les initiatives, une task force composée des représentants des ministres régionaux et des administrations wallonnes concernées sera constituée, a indiqué vendredi le cabinet du ministre-président Elio Di Rupo.



Le gouvernement wallon - qui a déjà annoncé avoir accordé une aide humanitaire de 150.000 euros à l'ONG Médecins du Monde et avoir suspendu l'octroi des licences d'exportation de biens à double usage à destination de la Russie - assumera sa part quant à l'accueil des réfugiés sur son territoire, a-t-il assuré. Une première réunion a eu lieu hier/jeudi avec les gouverneurs des provinces wallonnes afin de discuter des modalités pratiques de cet accueil. Une réunion en vidéoconférence avec l'ensemble des bourgmestres wallons est également prévue ce vendredi après-midi pour faire le point sur la situation et évaluer toutes les pistes possibles de logement. À l'heure actuelle, près de 9.000 places d'hébergements ont d'ores et déjà été recensées au sud du pays, que ce soit dans les logements publics de type logement de transit, d'insertion, salles communautaires, presbytères, ou sur base de propositions du privé. Mercredi, le ministre wallon du Logement Christophe Collignon avait indiqué à ce propos avoir dégagé une enveloppe de 3,55 millions d'euros - soit un euro par habitant par commune - afin de soutenir les villes et les communes dans la gestion opérationnelle de l'accueil des réfugiés. Une plateforme destinée à mettre en relation les citoyens souhaitant faire une offre de logement et les réfugiés ukrainiens à la recherche d'une solution d'hébergement a également été mise en ligne sur le site //ukraine.logement.wallonie.be. Parallèlement, l'exécutif a décidé d'octroyer une dispense de permis d'urbanisme pour la création ou l'aménagement des structures d'accueil destinés à accueillir des réfugiés afin de faciliter au maximum les procédures administratives. Il a également activé tous ses départements pour permettre aux réfugiés ukrainiens d'accéder effectivement au marché de travail, à l'aide sociale et à l'aide médicale.

Les équipes spécialisées dans le soutien psychosocial et psychologique des personnes étrangères seront elles aussi mobilisées tandis que le Forem accompagnera les réfugiés ukrainiens dans leur intégration sur le marché du travail. Dans ce cadre, un accent particulier sera mis sur les formations de français langue étrangère. Enfin, le gouvernement wallon a entamé un travail d'identification et d'évaluation de l'impact économique des sanctions sur son économie, ses entreprises ainsi que sur son agriculture. Pour les entreprises, une page d'information spécifique a été créée sur le site de l'Awex.