Coronavirus: pourquoi faut-il habiller vos enfants encore plus chaudement pendant cette vague de froid?

Au vu de la météo, il faut penser à bien équiper les enfants pour qu'ils n'aient pas trop froid pendant les récréations. De plus, en raison du coronavirus, les classes doivent rester bien aérées, ce qui fait baisser la température à l'intérieur des bâtiments scolaires.

Une recette de cookies sous les yeux, des chaussons aux pieds. Ce matin à l'école Saint-Martin, on est un peu comme à la maison. Les élèves sont équipés pour rester en classe comme pour sortir.

Thierry Scoyer, directeur de l'école libre Saint-Martin d'Assesse nous explique qu'une attention particulière est réservée aux plus petits: "Si les enfants sont trop petits et qu'il fait vraiment trop froid ou qu'il pleut très fort ou qu'il neige très fort on essaie de protéger certaines classes, en tout cas celles des plus petits et on évite qu'ils sortent... En tous les cas, la totalité de la période de récréation", détaille le directeur de cette école primaire et maternelle.

Pandémie oblige, les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont tenus d'aérer les classes lors de chaque pause même par moins huit degrés, une directive prévue par une circulaire ministérielle que les parents ont anticipée.

Ici, à Assesse, les journées commencent plus tôt pour déneiger la cour et les accès à l'établissement. Mais il y a quelques surprises: ce matin, un sanitaire sur deux est gelé. "Notre homme à tout faire est arrivé avec son sèche-cheveux, il a mis des seaux d'eau chaude dans les WC et il repasse toutes les heures et on essaie d'évacuer un maximum de choses parce que les enfants doivent y aller. On n'a pas le choix", explique le directeur dans le RTLINFO13H.

Le froid a parfois aussi ses bons côtés. Les élèves peuvent profiter du champ enneigé à côté pour s'amuser.