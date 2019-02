Harcèlement, stress, épuisement émotionnel,...: un audit souligne un malaise grandissant chez les policiers

Un audit sur la charge psychosociale en interne réalisé en 2018 au sein de la police fédérale et douze zones locales fait état d'un malaise grandissant chez les policiers, rapporte La Dernière Heure samedi.



La charge psychosociale à la police fédérale est élevée avec "davantage de stress, d'épuisement émotionnel, de distance, de risque de burn out, de comportements excessifs au travail et moins de satisfaction, d'enthousiasme et d'intention de rester", selon le rapport final.48 % des travailleurs qui ont été absents au cours de l'année écoulée (2.229 des policiers interrogés) affirment que cette absence était due au moins en partie au travail. "57 % des travailleurs invoquent à cet égard des problèmes psychosociaux, 55 % des problèmes physiques et 21 % un accident de travail".

Cet audit révèle en outre qu'au cours de l'année écoulée, 58 policiers (1,2 %) ont pensé au suicide, avec l'intention de passer à l'acte. De plus, 26 % des femmes interrogées ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au cours des six derniers mois, contre 14 % dans le groupe de référence. Au sein de la police fédérale, 4.846 membres ont accepté de répondre à un questionnaire réalisé par la KU Leuven pour cette analyse de risque dirigée par une équipe de 26 chercheurs dont huit psychologues, dix docteurs et trois professeurs, sous la direction de la médecine du travail.