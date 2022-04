Hasselt bat le Fémina Visé et remporte la Coupe de Belgique de handball féminin

(Belga) Initia Hasselt a remporté, devant son public du Sporthal Alverberg, la Coupe de Belgique de handball féminin à la faveur d'une victoire 35-31 contre le Fémina Visé.

C'est la treizième fois que le club limbourgeois remporte la compétition, la première depuis 2015. Après avoir écarté en demi-finales Saint-Trond, vainqueur des deux dernières éditions, disputées en 2018 et 2019, Hasselt a pris la mesure de Visé, en tête des playoffs du championnat après trois succès en autant de journées. Les Visétoises, dominées dans le second acte de cette finale, sont passées à côté d'un quatorzième sacre en Coupe. Leur dernier titre en Coupe remonte à 2017. Elles tenteront de se consoler avec un 13e titre de championnes de Belgique. La finale messieurs, entre Bocholt et Tongres, débutera sur le coup de 20h au Sporthal Alverberg de Hasselt. (Belga)