Hausse de la fréquentation dans les transports publics: retour à 80% du nombre de voyageurs pour la STIB et la SNCB

Après des mois de télétravail suite à la crise sanitaire, de plus en plus de travailleurs ont repris le chemin du bureau depuis le mois de septembre. Dans les transports publics belges, on observe une hausse du taux de fréquentation. C’est notamment le cas à la STIB et à la SNCB mais selon le patron de la STIB, il ne faut pas s'attendre à un retour à la fréquentation normale avant la fin de l'année 2023.

Après des mois à faire du télétravail, de plus en plus de travailleurs ont désormais repris le chemin du bureau depuis la rentrée de septembre. Et cela semble se faire ressentir dans les transports en commun. Vous nous avez interpellés via le bouton orange Alertez-nous, constatant en effet une hausse de la fréquentation, notamment dans les trains. Observations confirmées par la porte-parole de la SNCB : "Pour le moment, nous comptons 80% du nombre de nos voyageurs habituels avant la crise du Covid", indique-t-elle.

En 2019, soit juste avant la crise sanitaire, le réseau des trains belge comptabilisait en moyenne 900.000 navetteurs par jour durant la semaine. "Le nombre de voyageurs a longtemps oscillé autour de la moitié des chiffres de fréquentation habituelles", dit-elle. Mais aujourd’hui, ils avoisinent donc les 720.000 voyageurs par jour de semaine. "Il s’agit du niveau le plus élevé depuis le début de la crise", souligne Elisa Roux.

Hausse de la fréquentation aussi à la STIB

Même constat du côté de la STIB qui connaît aussi une hausse de sa fréquentation. Le week-end dernier et pour la première fois depuis le premier confinement de mars 2020, le taux de fréquentation de la STIB a légèrement dépassé la barre des 80%, a rapporté L'Echo ce vendredi, citant le patron de l'entreprise de transport public, Brieuc de Meeûs.

En semaine, le réseau de surface affiche désormais un taux de 77% tandis que celui-ci atteint 74% pour le réseau souterrain. "Durant toute la pandémie, on a observé un taux un peu plus élevé le samedi parce que les gens sortaient", affirme Brieuc de Meeûs.

Le second semestre était meilleur que le premier, mais on va quand même essuyer des pertes

Il estime à environ 12% la part de fréquentation en moins causée par le télétravail structurel. "Pour le reste, il y a aussi des navetteurs qui ont repris le chemin du travail, mais en voiture. Les données TomTom démontrent en effet un taux d'embouteillage équivalent à la période pré-covid, voire plus élevé".

Le patron de la STIB vise un retour à la normale d’ici à la fin de l'année 2023. "Nous n'allons pas atteindre les 475 millions de voyages annuels prévus en 2024, mais on dépassera les 430 millions de 2019, j'en suis certain. La croissance de l'offre de transport va combler la baisse entraînée par le télétravail". La STIB a pu compter sur ses réserves pour compenser 90 millions de recettes en moins en 2020. Cette année, "le second semestre était meilleur que le premier, mais on va quand même essuyer des pertes", reconnait M. de Meeûs, qui souligne toutefois que la STIB n'a aucun problème de cash.