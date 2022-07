Hausse des cas Covid en Belgique: "La charge sur les hôpitaux reste limitée", mais attention accrue sur les maisons de repos

Les infections au coronavirus et admissions à l'hôpital continuent d'augmenter "à peu près au même rythme" mais "la charge des hôpitaux reste relativement limitée", analyse vendredi le Pr Yves Van Laethem, dans le bulletin hebdomadaire du SPF Santé publique sur la pandémie.

Petite inquiétude cependant quant à la situation dans les maisons de repos, où le nombre de foyers infectieux et de décès augmente, surtout en Wallonie et à Bruxelles. Selon les données de Sciensano reprises dans le bulletin hebdomadaire, le nombre de nouveaux cas et d'hospitalisations au sein des résidents de maisons de repos augmente ainsi que le nombre d'infections parmi les membres du personnel et le nombre de clusters. "Toutefois, les chiffres restent toujours relativement faibles", rassure le SPF Santé publique.

Yves Van Laethem en profite pour inciter le public éligible à prendre une nouvelle dose de rappel d'un vaccin contre le Covid-19. À ce jour, 42% des personnes âgées de 85 ans et plus ont reçu une deuxième dose de rappel. Au total, ce second rappel a été injecté à 4,56% de la population. La campagne d'administration de cette nouvelle dose booster aux personnes à risque sera lancée en septembre. En 14 jours, 644 infections pour 100.000 habitants ont été diagnostiquées tandis que l'incidence sur sept jours basée sur le nombre d'hospitalisations s'élève à 7,2 pour 100.000 habitants.

Davantage de contaminations au coronavirus ont été détectées ces sept derniers jours, par rapport à la période de référence précédente (+43%). Entre le 1 et le 7 juillet, le nombre d'hospitalisations a également augmenté, dans une moindre mesure (+27%). La mortalité liée au Covid-19 a aussi légèrement augmenté même si "le nombre total de décès reste relativement faible", selon M. Van Laethem. Selon Sciensano, 8,7 décès quotidiens en moyenne ont été comptabilisés ces sept derniers jours.