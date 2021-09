Hausse des cas de covid en province de Liège: voici les nouvelles mesures qui pourraient être prises dès aujourd'hui

Pour tenter de contrer l'aggravation de l'épidémie de covid dans la province de Liège, la cellule de crise va se réunir aujourd’hui pour décider d’un éventuel durcissement des mesures

Le nombre de contaminations et d'hospitalisations liées au covid augmentent à Liège, c’est pourquoi le gouverneur Hervé Jamar réunit sa cellule de crise aujourd'hui. De nouvelles mesures pourraient être décidées. Par exemple, le retour obligatoire du télétravail. Et la possibilité de limiter ou d'interdire certains rassemblements et événements.

Le gouverneur de la province Hervé Jamar précise : "Cela doit se faire en concertation avec l’ensemble des bourgmestres et il y a des communes beaucoup plus touchées par rapport à d’autres. Peut-être que dans deux semaines, ces communes ne seront plus impactées et d’autres le seront, donc il faut une approche objective".

La situation est plus préoccupante à Liège qu'ailleurs

On s'attend donc à des mesures supplémentaires, plus sévères, car la situation à Liège est plus préoccupante qu'ailleurs en Wallonie. Les contaminations sont en hausse. La province est d'ailleurs repassée en niveau d'alerte 4, ce qui correspond à 100 contaminations pour 100.000 habitants. Et le taux de vaccination reste trop faible dans certaines communes. On pense notamment aux zones sinistrées lors des inondations.

"Il va falloir gérer la situation en appelant à la plus stricte prudence à nouveau. Ce n’est pas pour cela qu’on va tout fermer. Mais je crois qu’il faut rappeler les gestes barrières essentiellement et prendre peut-être des mesures un peu plus contraignantes, nous en déciderons aujourd’hui", souligne Hervé Jamar.

Le gouverneur de la province a déjà durci le ton la semaine dernière. Le port du masque obligatoire et les gestes barrières sont maintenus en plusieurs endroits. Les mesures, si elles sont prises, devraient être annoncées en fin de matinée, début d'après midi.