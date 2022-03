Facture d'énergie: le gouvernement va se réunir ce lundi pour prendre des mesures "qui auront un impact sur le portefeuille"

Invitée de l'émission C'est pas tous les jours dimanche, Angélique a raconté à quel point la hausse des prix de l'énergie a un impact sur sa vie. "Le soir, j‘économise l’électricité donc je m’allume à la bougie devant la télé. Si j’ai trop froid, je rajoute un pull ou je vais au lit à 21h", raconte cette maman qui explique avoir supprimé tous ses extras, ne va plus au cinéma avec son enfant, ne va plus voir sa famille parce que payer le train revient à trop cher, "un euro est un euro". Elle a également pris la décision d'aller à vélo à son travail.

"On doit prendre une décision dans les prochaines heures. C’est essentiel", reconnait Pierre-Yves Dermagne, ministre de l’Économie et du travail. "Les constats sont là : les prix explosent à la pompe, c'est vrai aussi pour le gaz et l'électricité. On doit avoir une série de mesures fortes. On ne prend pas des mesures à plusieurs milliards d’euros dans l’urgence, il y a des choses à analyser."

Le gouvernement va se réunir "demain", annonce le ministre afin de prendre des décisions pour aider les citoyens. "Plusieurs réunions sont prévues dans la journée."

"Il faut des mesures qui aient un impact sur le portefeuille des citoyens dès demain", conclut le ministre.