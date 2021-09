Hausse des prix de l’énergie: les gestes simples pour réduire sa facture

Les prix de l'énergie augmentent très fortement ces derniers temps. Après le litre de diesel qui battait un nouveau record mardi matin, c'est le prix du gaz qui a flambé un peu plus tard. Il a augmenté de 10% en quelques heures pour atteindre des sommets. Que pouvons-nous faire face à ces hausses ? Voici quelques petits comportements à adopter pour limiter l’impact des ces augmentations sur nos factures.

Quelques gestes simples permettent de réduire le montant de nos factures d’énergie. Premier conseil : ne plus laisser d’appareils en veille et privilégier les multiprises avec interrupteur. Charles Julian, conseiller en économie d’énergie, précise : "Il est possible de faire des économies de plusieurs dizaines d’euros, voire des centaines d’euros, rien qu’avec l’installation de multiprises sur les appareils qui sont en veille et non utilisés à longueur de journée".



Selon Bruxelles-environnement, de bons gestes permettent d’économiser jusqu’à 400 euros par an. Pour ce faire, il y a quatre réflexes à avoir : dégivrer le réfrigérateur, laver le linge à basse température, utiliser des douchettes économiques et puis baisser la température à 20 degrés. Enfin, dernier petit truc, il convient de bien aérer les pièces. "L’air qui est sec est plus facile à chauffer et plus confortable. Donc une bonne ventilation de deux fois 15 minutes matin et soir, permettrait de faire une économie importante sur le chauffage mais aussi augmenter le confort du logement", explique Charles Julian.

Des économies à faire sur la cuisson des aliments



Autres conseils : bien programmer son thermostat et éviter d’encombrer ses radiateurs. "Nous voyons souvent des radiateurs avec des objets posés dessus, cela empêche une bonne convexion de l’air et donc cela empêche de donner toutes les calories au logement. Les calories restent bloquées sous les livres, sous les sacs, derrière le fauteuil, au lieu de venir à l’intérieur de la pièce, là où on en a vraiment besoin", souligne le conseiller en économie d’énergie.



Ne pas oublier aussi que placer des couvercles sur les casseroles permet d’économiser 50% d’énergie de cuisson.