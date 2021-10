Hausse du prix des carburants: les billets d’avion vont-ils aussi augmenter?

Les vacances d’automne débutent la semaine prochaine, doit-on s’inquiéter de la hausse actuelle des carburants et d’un éventuel impact sur les prix des vacances?



Si vous partez en voiture : effectivement vous n’échapperez pas à l’augmentation de l’essence ou du diesel et cela impactera votre budget en fonction du nombre de km parcourus, mais cela restera probablement marginal.



Si vous partez en avion : c’est plus compliqué. Cela va dépendre de la société auprès de laquelle vous avez acheté votre ticket, quand le billet a été émis et si le voyage fait partie ou non d’un package.

D’abord, si vous avez réservé un vol sec, sans rien d’autre, juste le vol, et que votre ticket a été émis, pas de risque de voir le prix de ce vol augmenter.

Si vous avez acheté un package, ce n’est pas aussi simple. Un tour-opérateur a le droit de changer ses prix en cas de modification du prix du kérosène, en fonction des taux de change et des taxes et à la condition que ce soit indiqué dans ses conditions générales de vente. Modifier, cela veut dire, les faire augmenter mais aussi les faire baisser le cas échéant. Mais pas n’importe comment. Une modification de prix n'est possible qu'à la condition d’avoir été signifiée au plus tard 20 jours avant votre départ. Et avec une justification et un calcul de cette majoration de prix. Il reste moins de 20 jours ouvrables pour un départ fin octobre. Donc pas d’inquiétude à avoir pour ces vacances-ci, mais cela risque d’être le cas pour les vacances d’hiver.



Que se passe-t-il si le client n’est pas d’accord ? Peut-il refuser cette augmentation ou se faire rembourser ?



Il y a 2 options. La première, c’est le remboursement. Il est possible si la hausse s'élève à 8% du prix total. Le contrat peut alors être résilié sans frais. Et le client doit être remboursé au plus tard 14 jours après la résiliation du contrat. La seconde est d’opter pour un autre voyage. Ce n’est pas une obligation, mais le tour-opérateur va essayer de garder le client. Et enfin, il existe chez certains voyagistes des assurances contre l’augmentation du kérosène.